أوباميانج وكورتوا ضمن سبعة مرشحين لأفضل لاعب في فبراير بالدوري الإسباني

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

احتفال أوباميانج بهدفه الأول مع برشلونة

احتفال أوباميانج بهدفه الأول مع برشلونة

كشفت رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

بيير إيميريك أوباميانج

النادي : ديبورتيفو لاكورونيا

وأعلنت لا ليجا عن سبعة مرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير.

وجاء الثنائي بيير أوباميانج مهاجم برشلونة وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في القائمة.

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وجاء المرشحون كالآتي:

- بيير أوباميانج مهاجم برشلونة

- تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

- نبيل فقير لاعب وسط بيتيس

- باو توريس مدافع فياريال

- بيري ميا مهاجم إلتشي

- فيدات موريكي مهاجم مايوركا

- داني فيفيان مدافع أتليتك بلباو

الدوري الإسباني بيير أوباميانج تيبو كورتوا
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