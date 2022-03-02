بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. دورتموند يلغي العضوية الشرفي لمستشار ألمانيا السابق

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلغاء عضوية جيرهارد شرودر الفخرية بأثر فوري.

وأوضح النادي عبر بيانه أن "تولي عضو فخري في النادي مناصب إدارية في الشركات الروسية المملوكة للدولة أمر غير مقبول على خلفية الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا وما يرتبط بها من انتهاك خطير للقانون الدولي المعمول به".

يعمل شرودر حاليا كرئيس لمجلس الإشراف على شركة النفط الروسية روسنفت.

ويمتلك منصبا رفيعا في شركة Nord Stream ويفترض في الواقع أن يصبح عضوا في مجلس الإدارة الإشرافي في مجموعة Gazprom.

وسبق أن تولى شرودر (77 عاما) منصب المستشار الألماني بين 1998 وحتى 2005.

ودعا النادي في وقت سابق المستشار الألماني للاستقالة من منصبه وإلا "سيتخذ القرار المناسب".

أوضح النادي في وقت سابق عبر بيان رسمي: "أولا وقبل كل شيء، من المهم بالنسبة لنا التأكيد على أن بوروسيا دورتموند يعتبر الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا انتهاكا صارخا للقانون الدولي المعمول به. تدين عائلة دورتموند بشدة هذا العدوان المخزي".

وأضاف "خلال عمله السياسي كمستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، تعرفنا على جيرهارد شرودر باعتباره ديمقراطيا شجاعا ومقاتلا دافع عن نظرته الليبرالية للعالم حتى ضد المقاومة. نود أن نتذكر هذا جيرهارد شرودر ونأمل ألا يكون لهذا جيرهارد شرودر ماض فحسب، بل مستقبل أيضا".

Der BV. Borussia 09 e.V. Dortmund entzieht Gerhard Schröder mit sofortiger Wirkung die Ehrenmitgliedschaft. 👉 https://t.co/ljP7PhYcXP — Borussia Dortmund (@BVB) March 2, 2022

وكان نادي شالكه الغريم التقليدي لبوروسيا دورتموند، قد أعلن إلغاء تعاقده مع الراعي الرئيسي للنادي شركة GAZPROM الروسية بسبب العزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد النادي في بيان: "توصل مجلس الإدارة ومجلس الإشراف إلى اتفاق لإنهاء شراكة النادي مع شركة GAZPROM قبل الأوان".

وأضاف البيان "يجري النادي حاليا مناقشات مع ممثلين عن الراعي الحالي وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق".

وأكمل البيان "هذا القرار لا يؤثر على القدرات المالية للنادي".

وأتم "قيادة النادي واثقة من قدرتها على الإعلان عن شريك جديد في المستقبل القريب".

وشهدت الفترة الأخيرة عديد العقوبات على روسيا في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، جاءت كالتالي:

-استبعاد من ملحق تصفيات كأس العالم

-استبعاد سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي

-استبعاد المنتخب من يورو السيدات

-نقل ملعب نهائي دوري الأبطال

-إلغاء عقد الرعاية مع شركة Gazprom

-مقاطعة منتخبات بولندا والتشيك والسويد وفرنسا وإنجلترا وسويسرا

-سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا