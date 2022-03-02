رائعة محمد صلاح أمام نورويتش ترشحه لجائزة هدف شهر فبراير في ليفربول

الأربعاء، 02 مارس 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل هدف لفريقه في شهر فبراير المنصرم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

الهدف الرائع الذي سجله صلاح في مباراة نورويتش سيتي يتواجد ضمن اختيارات الأفضل في الشهر الماضي.

قائد منتخب مصر سجل هدفه بعدما استغل تمريرة الحارس أليسون بيكر وراوغ حارس ودفاع الكناري قبل أن يسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى.

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ويتنافس هدف صلاح مع 9 أهداف أخرى سجلها لاعبي ولاعبات ليفربول في كل فرق النادي.

شاهد الأهداف المرشحة من هـــنــــا.

الدولي المصري سجل 27 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 19 في الدوري الإنجليزي و8 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة نورويتش في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 235 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 152 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

محمد صلاح ليفربول نورويتش سيتي
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