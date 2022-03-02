جورجينو يكشف ما قاله صلاح له خلال ركلات ترجيح نهائي كأس الرابطة
الأربعاء، 02 مارس 2022 - 14:30
كتب : FilGoal
أكد جورجينو لاعب وسط تشيلسي حديث محمد صلاح معه خلال ركلات الترجيح بنهائي كاس الرابطة الإنجليزي.
وانتشر مقطع فيديو لمحمد صلاح بعد نجاحه في تسجيل ركلة الترجيح وهو يوجه رسالة إلى جورجينو الذي اتجه لتسديد ركلته.
وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح قال لجورجينو: "لا تقفز" في إشارة لأسلوبه الشهير في تسديد ركلات الجزاء.
وأكد جورجينو ما قاله صلاح بنشر نقل سكاي سبورتس ما حدث بين اللاعبين.
وكان الثنائي قد نجح في تسجيل ركلته الترجيحية في كأس الرابطة بينما فاز ليفربول باللقب بعد اللجوء إلى 11 ركلة.
وسجل جورجينو مع تشيلسي تسعة أهداف في 33 مباراة مع الفريق هذا الموسم.
وينتهي تعاقد جورجينو مع تشيلسي في يونيو 2023.
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