مدرب الأهلي: ثقتنا كبيرة في حسام حسن.. شخصيته قوية

علق سامي قمصان المدرب العام للأهلي، على لقطات تأثر حسام حسن أثناء مشاركته في الدقائق الأخيرة من مباراة الأحمر ضد فاركو، والتي حسمها لصالحه 4-1.

وقال قمصان عبر قناة المحور: "لدينا ثقة كبيرة في حسام حسن. من المهم أن نفكر في كل الفريق، أن نفكر في شريف الذي كان لديه سوء توفيق أو بيرسي تاو العائد من الإصابة".

وشدد "حسام حسن لديه قدرات كبيرة وسيكون حلا لنا الفترة المقبلة. شعور جميل أن يريد أن يساعد الفريق وأن يلعب لكننا محددين بتغييرات معينة".

وأتم "حسام حسن شخصية قوية، وموسيماني لديه ثقة كبيرة فيه".











































































































































































انفرد الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري بعدما حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من المسابقة وأقيمت في استاد الإسكندرية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 25 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، وبعدما لعب كل منهما 9 مباريات.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 15 في المركز السابع بجدول الترتيب.

رباعية فوز الأهلي سجلها محمد مجدي "أفشة" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وحسين الشحات.

بينما جاء هدف فاركو الوحيد بقدم المهاجم أحمد الصغيري.