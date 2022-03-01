دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع المريخ.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام الهلال السوداني دون أهداف قبل أن يخسر أمام صنداونز بهدف دون مقابل.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة الأولى خلف المريخ السوداني صاحب الأربع نقاط وصنداونز المتصدر بـ7 نقاط.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني يوم السبت 5 مارس المقبل.

ويقام اللقاء على ستاد القاهرة الدوري.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويدافع الأهلي عن لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بالبطولة عامي 2020 و2021.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 مرات في تاريخه كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 9 مباريات.