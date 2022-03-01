مباشر كأس إيطاليا – ميلان (0) - (0) إنتر.. هاندانوفيتش ينقذ الأفاعي

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي مع ميلان أمام إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق11: تسديدة قوية من ثيو هيرنانديز مرت بجوار مرمى إنتر بقليل.

ق10: تسديدة قوية من أليكسيس ساليمايكيرس تصدى لها هاندانوفيتش.

انطلاق المباراة.

ميلان إنتر كأس إيطاليا
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