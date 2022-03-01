مباشر كأس إيطاليا – ميلان (0) - (0) إنتر.. هاندانوفيتش ينقذ الأفاعي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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ق11: تسديدة قوية من ثيو هيرنانديز مرت بجوار مرمى إنتر بقليل.

ق10: تسديدة قوية من أليكسيس ساليمايكيرس تصدى لها هاندانوفيتش.

انطلاق المباراة.