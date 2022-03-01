مباشر كأس إيطاليا – ميلان (0) - (0) إنتر.. هاندانوفيتش ينقذ الأفاعي
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق11: تسديدة قوية من ثيو هيرنانديز مرت بجوار مرمى إنتر بقليل.
ق10: تسديدة قوية من أليكسيس ساليمايكيرس تصدى لها هاندانوفيتش.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل دربي ميلان – دجيكو ولاوتارو يقودان إنتر.. وبيولي يهاجم بـ جيرو ولياو تيليجراف: أبراموفيتش يفكر لأول مرة في بيع تشيلسي تقرير: برشلونة ينافس أستون فيلا على ضم فرانك كيسي رومانو: ناد جديد يدخل على خط المعركة من أجل هالاند لابورتا: نرغب في بقاء ديمبيلي مع برشلونة.. لا يمكن استبعاد أي شيء مؤتمر توخيل: أنا سعيد بعدم قراءة الهجوم على ماونت.. وفقدنا أفضل فرصة للتتويج بلقب توخيل ينفعل على صحفي بسبب أسئلته عن الحرب الروسية وإبراموفيتش أديداس توقف تعاملها مع المنتخبات الروسية