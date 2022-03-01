انتهى كأس إيطاليا – ميلان (0) - (0) إنتر.. لقاء سلبي
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق65: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة وانحصار اللعب في وسط الملعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.
ق11: تسديدة قوية من ثيو هيرنانديز مرت بجوار مرمى إنتر بقليل.
ق10: تسديدة قوية من أليكسيس ساليمايكيرس تصدى لها هاندانوفيتش.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
ليس بدربي الغضب.. ميلان وإنتر يتعادلان في لقاء سلبي بكأس إيطاليا تشكيل دربي ميلان – دجيكو ولاوتارو يقودان إنتر.. وبيولي يهاجم بـ جيرو ولياو تيليجراف: أبراموفيتش يفكر لأول مرة في بيع تشيلسي تقرير: برشلونة ينافس أستون فيلا على ضم فرانك كيسي رومانو: ناد جديد يدخل على خط المعركة من أجل هالاند لابورتا: نرغب في بقاء ديمبيلي مع برشلونة.. لا يمكن استبعاد أي شيء مؤتمر توخيل: أنا سعيد بعدم قراءة الهجوم على ماونت.. وفقدنا أفضل فرصة للتتويج بلقب توخيل ينفعل على صحفي بسبب أسئلته عن الحرب الروسية وإبراموفيتش
أخر الأخبار
الحنفي حكما لمواجهة الزمالك وفيوتشر 34 دقيقة | الدوري المصري