مباشر في الدوري - فاركو (1)-(3) الأهلي.. جووول الصغيري والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الأهلي في الجولة الـ11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

ق 17: جووووول الصغيري والهدف الأول لفاركو بعد تسديدة من سوكاري تصدى لها الشناوي وتابعها أحمد الصغيري في الشباك

ق 13: جوووول أفشة والثالث بعد عرضية من محمد هاني وتمريرة من شريف إلى أفشة

ق 7: جوووول أفشة والثاني بعد تمريرة من ربيعة وضعته في انفراد بالمرمى ليسدد في شباك محمد صبحي

ق 5: جوووول أول محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي بعد اختراق من عبد القادر وتمريرة لشريف

ق 4: تسديدة أولى من عبد القادر أعلى العارضة

انطلاق المباراة