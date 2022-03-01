مباشر في الدوري - فاركو (1)-(3) الأهلي.. جووول الصغيري والأول
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 19:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الأهلي في الجولة الـ11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.
ـــــــــــــــــــــــــ
ق 17: جووووول الصغيري والهدف الأول لفاركو بعد تسديدة من سوكاري تصدى لها الشناوي وتابعها أحمد الصغيري في الشباك
ق 13: جوووول أفشة والثالث بعد عرضية من محمد هاني وتمريرة من شريف إلى أفشة
ق 7: جوووول أفشة والثاني بعد تمريرة من ربيعة وضعته في انفراد بالمرمى ليسدد في شباك محمد صبحي
ق 5: جوووول أول محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي بعد اختراق من عبد القادر وتمريرة لشريف
ق 4: تسديدة أولى من عبد القادر أعلى العارضة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
ركلتان مهدرتان تؤجلان الفوز الأول للدراويش.. مصر للمقاصة يعود ويتعادل مع الإسماعيلي الأهلي لن يظهر بالقميص الأحمر أمام فاركو بعد قرار الحكم تشكيل فاركو – عمرو جمال وشكري نجيب يقودان الهجوم ضد الأهلي تشكيل الأهلي - ميكيسوني وأفشة يقودان الهجوم أمام فاركو انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (2)-(2) الإسماعيلي.. نهاية المباراة مستغلا تعاطف العارضة والقائم.. البنك الأهلي يقلب النتيجة على الجونة ويعود للانتصارات تشكيل الدوري - ثنائي هجومي للمقاصة.. وتغيير وحيد لـ حمد إبراهيم مع الدراويش انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) البنك الأهلي.. فوز صعب للضيوف