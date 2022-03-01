مباشر في الدوري - فاركو (1)-(3) الأهلي.. الشناوي ينقذ الثاني
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 19:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد الأهلي في الجولة الـ11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.
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ق 54: الشناوي يتألق أمام رزقي حمرون
ق 46: نزول بيرسي تاو وديانج بدلا من حمدي فتحي وميكيسوني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 3-1
ق 46: تسديدة قوية من ميكيسوني والحارس يتصدى لها
ق 39: الرابع غير محتسب بسبب تسلل شريف
ق 38: السولية يهدر الرابع بعد تمريرة رائعة من ربيعة
ق 26: إنذار لـ ميكيسوني
ق 17: جووووول الصغيري والهدف الأول لفاركو بعد تسديدة من سوكاري تصدى لها الشناوي وتابعها أحمد الصغيري في الشباك
ق 13: جوووول أفشة والثالث بعد عرضية من محمد هاني وتمريرة من شريف إلى أفشة
ق 7: جوووول أفشة والثاني بعد تمريرة من ربيعة وضعته في انفراد بالمرمى ليسدد في شباك محمد صبحي
ق 5: جوووول أول محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي بعد اختراق من عبد القادر وتمريرة لشريف
ق 4: تسديدة أولى من عبد القادر أعلى العارضة
انطلاق المباراة