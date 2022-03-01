مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (2)-(2) الإسماعيلي.. التصدي لركلة الجزاء

يستضيف مصر للمقاصة فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

ويحتل مصر للمقاصة المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 3 نقاط.

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ق62 عصام صبحي يهدر ركلة جزاء الإسماعيلي وتصدي محمد مجدي

ق60 ركلة جزاء للإسماعيلي بلمسة يد على رشيد أحمد

ق56 جووووول رشيد أحمد يتعادل

ق46 هدف مبكر لمحمود فهمي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 خطأ جديد من حارس المرمى ومهاجم الإسماعيلي يرفض الهدية

ق36 جوووووول أحمد مدبولي بخطأ فادح من محمد مجدي

ق18 هدف ملغي للإسماعيلي بسبب التسلل

ق14 جوووووول عبد الرحمن مجدي

انطلاق المباراة