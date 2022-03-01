تشكيل الدوري - ثنائي هجومي للمقاصة.. وتغيير وحيد لـ حمد إبراهيم مع الدراويش

مباشر الدوري المصري - غزل المحلة ضد إيسترن كومباني

خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته بعد لقاء الجيش للحصول على موافقة باللعب في الدفاع الجوي

أجندة مباريات الزمالك لنهاية الموسم.. 11 مباراة في أقل من شهرين

تشكيل الدوري - عبده يحيى يقود هجوم المحلة أمام إيسترن كومباني

الكشف عن تواريخ مباريات الدوري.. وموعد النهاية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 مايو - نهائيان لـ الأهلي في الصالات.. ومواجهة حاسمة في إنجلترا

إيفونا: إذا عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي.. والأحمر لا يتأثر باللعب في أي مكان

تاكيس بعد التعادل مع فاركو: كرة القدم في بعض الأحيان تكون غير عادلة