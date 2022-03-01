تشكيل الدوري - ثنائي هجومي للمقاصة.. وتغيير وحيد لـ حمد إبراهيم مع الدراويش

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 16:39

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى وحمد إبراهيم تشكيلي مصر للمقاصة والإسماعيلي لمواجهة الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

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خط الدفاع: مصطفى صاصا - علي غزال - أحمد صبيحة - هشام حافظ

خط الوسط: محمد محسن ليلة - سيرجي إريك - كريم عرفات - سعيد الونش

خط الهجوم: رشيد أحمد - محمود فهمي

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا - أحمد مصطفى - محمد مخلوف - أحمد مدبولي

خط الهجوم: دييجو فيرناندو - عبد الرحمن مجدي

ويتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 8 نقاط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

مصر للمقاصة الإسماعيلي الدوري المصري
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