تشكيل الدوري - ثنائي هجومي للمقاصة.. وتغيير وحيد لـ حمد إبراهيم مع الدراويش
الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 16:39
كتب : FilGoal
أعلن تامر مصطفى وحمد إبراهيم تشكيلي مصر للمقاصة والإسماعيلي لمواجهة الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.
وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: مصطفى صاصا - علي غزال - أحمد صبيحة - هشام حافظ
خط الوسط: محمد محسن ليلة - سيرجي إريك - كريم عرفات - سعيد الونش
خط الهجوم: رشيد أحمد - محمود فهمي
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عصام صبحي
خط الوسط: محمود دونجا - أحمد مصطفى - محمد مخلوف - أحمد مدبولي
خط الهجوم: دييجو فيرناندو - عبد الرحمن مجدي
ويتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ16 للدوري المصري برصيد 8 نقاط.
ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.
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