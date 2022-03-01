انتهت في الدوري - الجونة (1)-(2) البنك الأهلي.. فوز صعب للضيوف

الثلاثاء، 01 مارس 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والبنك الاهلي في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

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ق94. انفراد من كريم بامبو ويسدد الكرة تمر بجوار القائم بمسافة قصيرة

ق92. انطلاقة من أرنو راندرينانتينانيا ولكن الزنفلي يتألق ويخرجها إلى ركنية

ق86. تسديدة صاروخية من نور السيد ولكن ترتد من القائم

ق72. جووووول ثاني للبنك الأهلي عن طريق كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خادعت الحارس إسلام طارق

ق52. تسديدة من محمود الشبراوي ويتصدى لها الزنفلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. إسلام طارق يتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها أسامة إبراهيم بشكل جيد

ق41. القائم يمنع الهدف الثاني للجونة بتسديدة رائعة من محمود الشبراوي

ق25. جووووول التعادل للبنك الأهلي عن طريق محمود سيد مستغلا ارتباك داخل منقطة الجزاء على أثر ركلة ركنية

ق21. جووووول أول للجونة برأسية عن طريق سيف العجوز

ق15. القاائم يمنع الهدف الأول بتسديدة من محمد الشبراوي

ق9. تسديدة قوية من إسلام عبد النعيم ولكن الزنفلي يتصددى مرة أخرى

ق5. إنقاذ أسطوووري من محمود الزنفلي حارس البنك الأهلي بعد تسديدة من إسلام محارب والمرمى شبه خال لينقذها الزنفلي قبل دخول المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الجونة البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز
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