مدرب روسيا بعد الاستبعاد من ملحق كأس العالم: لقد انتهى حلمنا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

فاليري كاربن مدرب روسيا

ظهر فاليري كاربن المدير الفني للمنتخب الروسي محبطا بعد منع المنتخب من لعب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاد روسيا من ملحق تصفيات أوروبا المؤهل لكأس العالم بعد الأحداث الأخيرة وغزو أوكرانيا.

وقال فاليري كاربن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الروسي: "الكلمات لا يمكنها أن تصف الإحباط الذي نشعر به بعد قرار فيفا".

أخبار متعلقة
ديلي ميل: إنذار كاش لم يكن بسبب السياسة.. حكام الدوري الإنجليزي يسمحون بدعم أوكرانيا روسيا ليست الأولى.. وقائع سياسية أدت لاستبعاد وانسحاب في الرياضة فيفا يستبعد روسيا من تصفيات كأس العالم

وأضاف "كنا نأمل أن يتم تحديد الفائز في الملحق على أرض الملعب".

وأتم "أشعر بالأسف تجاه اللاعبين، كانوا يحلمون باللعب في كأس العالم، والآن الحلم انتهى".

وأصدر الاتحاد الدولي بيانا مشتركا مع يويفا إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلعب منتخب روسيا مع بولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

ورفض منتخب بولندا في وقت سابق اللعب مع روسيا.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن هناك 3 احتمالات للملحق بعد إقصاء روسيا سيتم اختيار أحدهم

-صعود بولندا للنهائي مباشرة

-صعود سلوفاكيا لمواجهة بولندا بعد أن كانت صاحبة المركز الثالث في مجموعة روسيا

-صعود النرويج كأفضل أصحاب المركز الثالث في المرحلة السابقة من التصفيات

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف كل المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في كل المنافسات حتى إشعار آخر.

وعلى صعيد الكرة النسائية، من المنتظر أن يتم إبعاد منتخب روسيا من المشاركة في اليورو ليحل منتخب البرتغال مكانه.

وفي الأندية، تم استبعاد نادي سبارتك موسكو من الدوري الأوروبي ليصعد لايبزيج الألماني مباشرة إلى ربع النهائي.

ودعا كلا من الاتحاد الأوروبي والدوري للتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا معربين عن أملهما في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس.

روسيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
بشأن مباراة الكاميرون.. الاتحاد الجزائري يتقدم بتظلم أمام لجنة تحكيم فيفا تحديد موعد التذكرة الأوروبية الأخيرة نحو كأس العالم فيفا في بيان: مباريات كرة القدم لن تصبح 100 دقيقة  بعد إقالته من تدريب تشيلي.. لاسارتي: لا أخشى كلمة الفشل فيفا: بيع ما يزيد عن 800 ألف تذكرة في كأس العالم.. وفرصة لشراء تذاكر مباراتين في يوم واحد سعيد العويران يتحدث لـ في الجول عن مجموعة السعودية وهدفه التاريخي في بلجيكا.. ورسالة لـ صلاح جوائز مالية ضخمة في كأس العالم.. 9 ملايين دولار للمشاركة فقط مدرب السنغال: من البادئ باستخدام الليزر؟ لسنا عنصريين والتحكيم الإفريقي "فضيحة"
أخر الأخبار
رفض طلب ليفربول بتأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي ضد برايتون 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس إيطاليا - دانيلو في وسط يوفنتوس.. وكابرال يقود هجوم فيورنتينا 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
"للحديث عن العلاقة الأخوية".. اتصال هاتفي بين رئيس الرجاء والخطيب 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين ومحرز أساسيان ضد برايتون 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل دربي لندن - النني أساسي مع أرسنال.. ولوكاكو يعود لقيادة تشيلسي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن عودة صلاح للتهديف واكتساح ليفربول ليونايتد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه لاعب شهر مارس في إسطنبول باشاكشهير 31 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022
مقالات حرة
حتى لا يندثر مانشستر يونايتد كتب : محمود ضياء