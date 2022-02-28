مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) طلائع الجيش.. جوووول أووول من ركلة جزاء

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

احتفال أحمد عادل ميسي بهدف الاتحاد ضد بيراميدز - كأس الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 11 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق34: جووووول مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء.

ق33: ركلة جزاء لللاتحاد بعد تدخل من مصطفى الزناري على خالد الغندور.

ق8: محمود عاشور يشاهد الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد ارتطام الكرة بيد مدافع الاتحاد لكنه لم يحتسب أي شيء.

ق7: كرة مقوسة من مخالفة من يمين منطقة الجزاء عن طريق ميدو جابر لترتد مرة أخرى ليسددها مهند لاشين لترتطم بالمدافع وتصل إلى فيكتوري يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش في الدوري
نرشح لكم
كارتيرون يحضر مران الزمالك لتوديع اللاعبين أولى رسائل أسامة نبيه للاعبي الزمالك ركلة صالح تعمق جراح سيراميكا كليوباترا ليفوز ايسترن كومباني لأول مرة في تاريخ الدوري كارتيرون: أنهيت التعاقد بشكل ودي وعدم اللجوء لـ فيفا من أجل إمكانية عودتي مجددا مرتضى منصور: أنهينا التعاقد مع كارتيرون بصورة متحضرة.. وبدأنا البحث عن مدرب يليق بـ الزمالك مصدر مقرب من كارتيرون يكشف لـ في الجول عن خطوته المقبلة.. "عرضان سعوديان" في الجول يكشف التفاصيل المالية لفسخ تعاقد كارتيرون مع الزمالك خبر في الجول – نبيه يقود الزمالك حتى التعاقد مع مدرب أجنبي
أخر الأخبار
كارتيرون يحضر مران الزمالك لتوديع اللاعبين 20 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: لينجارد يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم 26 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) طلائع الجيش.. جوووول أووول من ركلة جزاء 39 دقيقة | الدوري المصري
رويترز: قرارات مصيرية من فيفا تجاه روسيا 45 دقيقة | أوروبا
اللجنة الأولمبية الدولية تطالب كل الاتحادات الرياضية بإيقاف منتخبات روسيا ولاعبيها ساعة | أوروبا
أولى رسائل أسامة نبيه للاعبي الزمالك ساعة | الدوري المصري
ركلة صالح تعمق جراح سيراميكا كليوباترا ليفوز ايسترن كومباني لأول مرة في تاريخ الدوري ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يعلق على اللقطة الجدلية في لقاء إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد