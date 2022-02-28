مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) طلائع الجيش.. الشوط الثاني
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 17:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 11 من الدوري المصري.
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انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.
ق34: جووووول مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء.
ق33: ركلة جزاء لللاتحاد بعد تدخل من مصطفى الزناري على خالد الغندور.
ق8: محمود عاشور يشاهد الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد ارتطام الكرة بيد مدافع الاتحاد لكنه لم يحتسب أي شيء.
ق7: كرة مقوسة من مخالفة من يمين منطقة الجزاء عن طريق ميدو جابر لترتد مرة أخرى ليسددها مهند لاشين لترتطم بالمدافع وتصل إلى فيكتوري يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.
انطلاق المباراة.
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