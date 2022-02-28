انتهت الدوري المصري – الاتحاد (1) - (1) طلائع الجيش.. تعادل إيجابي

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

احتفال أحمد عادل ميسي بهدف الاتحاد ضد بيراميدز - كأس الرابطة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش التي تقام في ملعب برج العرب في الجولة 11 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق90+5: القائم يحرم الاتحاد من هدف ثاني عن طريق بنجامين بواتنج.

ق71: جووووول أحمد سمير يدرك التعادل لطلائع الجيش بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.

ق34: جووووول مابولولو يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء.

ق33: ركلة جزاء لللاتحاد بعد تدخل من مصطفى الزناري على خالد الغندور.

ق8: محمود عاشور يشاهد الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد ارتطام الكرة بيد مدافع الاتحاد لكنه لم يحتسب أي شيء.

ق7: كرة مقوسة من مخالفة من يمين منطقة الجزاء عن طريق ميدو جابر لترتد مرة أخرى ليسددها مهند لاشين لترتطم بالمدافع وتصل إلى فيكتوري يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش في الدوري
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة استراحة الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) إنبي.. نهاية الشوط الأول الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا تشكيل الدوري - أوكلي يقود هجوم المقاولون.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا اختبر معلوماتك عن مواجهة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف انتهت في الدوري - الإسماعيلي (2) (0) سيراميكا كليوباترا.. فوز ثمين
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي .. القنوات الناقلة والمعلق 20 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق 33 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج وبالدي أساسيان أمام خيتافي 34 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - الأهلي يهزم بورت دوالا ويتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا 38 دقيقة | رياضات أخرى
حمزة الجمل: الجماهير دفعت الفريق جيدا للفوز.. وما زالت الرحلة طويلة 43 دقيقة | الدوري المصري
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم 49 دقيقة | الدوري الإسباني
برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي