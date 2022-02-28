مرتضى منصور: أنهينا التعاقد مع كارتيرون بصورة متحضرة.. وبدأنا البحث عن مدرب يليق بـ الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنهاء التعاقد مع باتريس كارتيرون بصورة ودية ومتحضرة من الطرفين.

ونشر رئيس الزمالك مقطعا مصورا بحضور باتريس كارتيرون ليتحدث الثنائي عن الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي.

وقال مرتضى منصور: "كارتيرون حضر إلى التحقيق أو ما يمكن أن نسميه بجلسة استماع وأجاب على تساؤلاتنا بكل صراحة".

وكشف "اعترف كارتيرون أن المقطع الصوتي له كان اندفاع منه بسبب تخوفه من إقالتي له في أي وقت وعدم ثقته في تصريح بدعمي له".

وأضاف "أكد كارتيرون أنه لم يحدث تدخل من الإدارة في الفريق، واعتذر المدرب لجماهير الزمالك ولم يتعمد بالتأكيد الهزيمة وهو يحب النادي".

وواصل "طالبنا المدرب الفرنسي بفسخ التعاقد بشكل متحضر لإمكانية عودته في أي توقيت، وتحدث معنا عن اللجان السابقة وأن اللاعبين كان لديهم مستحقات متأخرة وهو ما تسبب في مشكلة كبيرة".

وشدد "عندما أتينا دعمنا اللاعبين مباشرة بالمستحقات المتأخرة، تحدثنا مع كارتيرون بكل أدب واحترام وسيحصل على راتب شهر وهذا حقه وسيتم فسخ التعاقد وسيترجم ويعتمد ذلك".

وجمعت جلسة بين مرتضى منصور رئيس النادي، وكارتيرون، في الساعات الماضية، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة 2-2 في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ثم الخسارة من سموحة في الدوري 2-0، ثم التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا 0-0 في أنجولا، قبل الخسارة من الوداد المغربي في المغرب 3-1.

ووجه مرتضى رسالته للمدرب الفرنسي "نشكر كارتيرون على الفترة الماضية ونتمنى له التوفيق في أي فريق آخر، (مازحا) ولكن إن ذهبت إلى التعاون مرة أخرى لن أتركك"

وتابع "سنعتمد اتفاقنا مع كارتيرون في اجتماع مجلس الإدارة بعد قليل، وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة يبحث حاليا عن مدير فني يليق بالنادي".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته "انتهينا من جزء المدير الفني وسنجلس مع اللاعبين، وكما قلت يوم الخميس مكتبي سيكون مفتوحا لمن يريد التجديد أما من لا يريد فلا مشكلة وسنكرمه على الفترة الماضية وما قدموه للفريق".

وبذلك، تنتهي الفترة الثانية للمدرب الفرنسي في قيادة الزمالك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في مارس 2021 خلفًا لـ جايمي باتشيكو.

وقاد كارتيرون الزمالك في 40 مباراة، فاز في 27 منها، وتعادل في 8، وخسر 5.

وحصد كارتيرون لقب الدوري المصري مع الزمالك الموسم الماضي.

وتعد تلك الولاية هي الثانية لـ كارتيرون مع الزمالك، بعد ولايته الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

كما يمتلك الزمالك نقطتين من تعادلين وهزيمة في 3 جولات بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تركته في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف بترو لواندا الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي.