مباشر في الدوري - ايسترن كومباني (0)(0) سيراميكا كليوباترا.. محسن كاد يسجل

قائمة الأهلي - استبعاد ياسر إبراهيم واستمرار غياب أيمن أشرف.. وتواجد تاو أمام فاركو

أشرف خضر لـ في الجول: الإسماعيلي يحتاج إلى فترة من الصمت.. ولم أكن أفضل الانضمام للجهاز الفني

اتحاد الكرة: لم يصدر قرار رسمي بشأن كأس مصر.. وموقف الجماهير من مواجهة السنغال

موعد مباريات الإثنين 28 فبراير 2022.. مواجهتان في الدوري المصري

رئيس الزمالك يكشف عن محتوى تسجيل صوتي منسوب لـ كارتيرون

مرتضى: أدعو حامل كرات الوداد وأسرته لزيارة مصر.. وطلبنا حضور 60 ألف مشجع لمباراتي إفريقيا

مرتضى: لن ألعب كأس مصر الجديد إلا بعد استكمال القديم

مرتضى: أي لاعب لن يحضر لتجديد تعاقده يوم الخميس لن يلمس الكرة في الزمالك