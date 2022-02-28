مباشر في الدوري - ايسترن كومباني (0)(0) سيراميكا كليوباترا.. محسن كاد يسجل
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 14:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ايسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.
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ق20: أحمد محسن يسدد الكرة بجوار القائم إثر تمريرة عرضية وكاد يسجل لكليوباترا
ق3: شادي حسين يهدر فرصة هائلة لكليوباترا بعدما سدد لكن دفاع ايسترن تصدى
بداية المباراة
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