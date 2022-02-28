كرة طائرة - الزمالك يفتتح مشواره في المرحلة النهائية بالهزيمة أمام هليوبليس

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

افتتح رجال الزمالك للكرة الطائرة مشوار المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بالهزيمة أمام هليوبليس.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

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وتغلب هليوبليس على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفاز الزمالك بالشوط الأول بنتيجة 25-15، وفي الشوط الثاني فاز الزمالك بنتيجة 25/18.

وفي الشوط الثالث حقق هليوبليس الانتصاربنتيجة 25-23، بينما حسم الشوط الرابع بنتيجة 25/22.

وفي الشوط الخامس الفاصل حسم هليوبليس فوزهخ بالمباراة بعد الفوز بنتيجة 16/14

وتقام مباريات الجولة الثانية غدا الإثنين بينما الثالثة يوم الثلاثاء، وتختتم منافسات مرحلة الترتيب في المجموعة يوم الأحد 13 مارس.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.

الزمالك كرة طائرة
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