عصام عبد الفتاح لـ في الجول: قدمت أسماء لجنة الحكام وسنبدأ في خطة تطوير التحكيم المصري
الأحد، 27 فبراير 2022 - 22:35
كتب : بسام أبو بكر
كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن تقديمه لتشكيل اللجنة الجديد ضمن خطة تطوير التحكيم المصري.
وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com: "قدمت لمجلس إدارة اتحاد الكرة الأسماء الخاصة بتشكيل لجنة الحكام".
وأضاف "هذا بجانب تصور وخطة شاملة وكاملة لتطوير التحكيم في مصر".
وأوضح "بالفعل وافق المجلس علي التصور والخطة".
واختتم "خلال وقت قصير عند إعلان اتحاد الكرة بشكل رسمي، سنبدأ في تطبيق خطة وتطوير التحكيم المصري".
ويترأس عبد الفتاح لجنة الحكام في مصر، إلى جانب كونه عضوا في لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
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