جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي في الصدارة ويلاحقه 12 لاعبا

الأحد، 27 فبراير 2022 - 22:12

كتب : FilGoal

مروان حمدي مهاجم سموحة

انفرد مروان حمدي مهاجم سموحة بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن بعدما سجل هدفا في شباك غزل المحلة.

مروان حمدي

النادي : سموحة

سموحة

وفاز سموحة على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من الدوري، وسجل مروان حمدي هدف فريقه الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة.

مروان حمدي رفع رصيده إلى الهدف رقم 6 هذا الموسم، متفوقا على الكثير من اللاعبين.

أخبار متعلقة
استعدادا لاستئناف الدوري.. بيراميدز يواجه تليفونات بني سويف وديا إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد

وخلف مراون حمدي يأتي 12 لاعبا يلاحقونه في سباق هدافي الدوري المصري.

ويأتي بعد مروان حمدي 5 لاعبين سجل كل منهم 5 أهداف حتى الآن في الدوري وهم:

بيرسي تاو مهاجم الأهلي

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك

محمد هلال مهاجم البنك الأهلي

أجوستينيو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري

جون إيبوكا مهاجم إنبي

ثم يأتي بعد ذلك 8 لاعبين سجل كل منهم 4 أهداف في الدوري حتى الآن وهم:

شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا

صديق كالابا مهاجم سموحة

عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

خالد قمر مهاجم الجونة

علي معلول ظهير أيسر الأهلي

كريم الديب لاعب وسط الاتحاد السكندري

محمود وادي مهاجم بيراميدز

مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق

مروان حمدي الدوري المصري
نرشح لكم
استعدادا لاستئناف الدوري.. بيراميدز يواجه تليفونات بني سويف وديا إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد أسامة نبيه: اجتمعت مع رئيس الزمالك لتصحيح مسار الفريق طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة.. أحاول العودة في أسرع وقت سموحة يرتقي للمركز الثالث بفوز مثير على غزل المحلة.. ومروان حمدي يتصدر الهدافين الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر .. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.. مروان حمدي في الصدارة ويلاحقه 12 لاعبا 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - برشلونة(0)-(0) بلباو.. الأول يضيع بغرابة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
فيفا يجرد روسيا من اسمها وملاعبها وعلمها ويهددها بالاستبعاد 41 دقيقة | تصفيات كأس العالم
استعدادا لاستئناف الدوري.. بيراميدز يواجه تليفونات بني سويف وديا 45 دقيقة | الدوري المصري
سطر جديد في مجد محمد صلاح الأوروبي بلقب ثامن 46 دقيقة | المحترفون
علي جبر: سعيد بالتسجيل.. والفوز سيساعدنا في الكونفدرالية والدوري 47 دقيقة | الكونفدرالية
4 أهداف ملغية و7 فرص مؤكدة و22 ركلة ترجيح.. كيبا يهدي ليفربول كأس الرابطة 54 دقيقة | أوروبا
إنجلترا تعلن مقاطعة روسيا كرويا.. وأزمة في بطولة أوروبا للسيدات ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد