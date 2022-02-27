مباشر في إسبانيا - برشلونة(0)-(0) بلباو.. بداية المباراة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

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بداية المباراة بعد قليل

برشلونة أتلتيك بلباو
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