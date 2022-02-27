استراحة في إسبانيا - برشلونة(1)-(0) بلباو.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 27 فبراير 2022 - 21:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.
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نهاية الشوط الأول
ق36. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق أوباميانج بعد متابعة لرأسية بيكيه
ق31. أوناي سيمون يتصدى للأول بتسدية من فيران توريس من داخل منطقة الجزاء
ق18. تمريرة رائعة من توريس لجافي على نقطة منطقة الجزاء ولكن جافي يسدد فوق المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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