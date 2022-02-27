مباشر نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. ريس جيمس يعود

الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح ميسون ماونت نهائي كأس الرابطة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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ق58: تمريرة ثنائية بين ماونت وهافرتز الذي سدد وكيليهير يتصدى

ق56: إصابة أزبلكويتا وتغيير اضطراري بدخول ريس جيمس الذي يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين

ق49: تمريرة طولية من كوفاسيتش إلى ماونت الذي انفرد بالمرمى وسدد في القائم

ق47: عرضية من ألونسو لم تجد من يقابلها داخل الست ياردات لتضيع فرصة جديدة لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

ق44: ماونت يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل، جملة ثنائية بين بوليسيتش وهافرتز الذي لعب عرضية إلى ماونت على حدود الست ياردات ليسدد بجوار القائم

ق41: صارووووخ من أزبلكويتا من على حدود منطقة الجزاء تمر فوق العارضة بقليل

ق37: بوليسيتش يسدد من على حدود منطقة الجزاء وكيليهير يتصدى

ق35: اووووووووووه ماذا أهدر هافريتز! تمريرة من بوليسيتش إلى هافرتز الذي انفرد بالمرمى وسدد بتصطدم بكيليهير وتخرج بجوار القائم. الحكم احتسب تسلل بعد ذلك.

ق30: إدوارد ميندي يتعملق! نابي كيتا يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ميندي لتعود إلى ماني الذي يسدد من داخل الست يادرات وميندي يتعملق

ق24: لاعبو تشيلسي يطالبون بطرد نابي كيتا بعد تدخل قوي على ميسون ماونت، الحكم يطلب استمرار اللعب

ق22: أرنولد يمهد الكرة لصلاح في الضربة الحرة وصلاح يسدد بجوار القائم

ق18: عرضية من آرنولد ورأسية من ماني بعيدة عن المرمى

ق14: تياجو سيلفا يعود للملعب

ق12: إصابة قوية لتياجو سيلفا وتوقف اللعب

ق6: كيفين كيليهير يتألق ويتصدى لفرصة مؤكدة من أمام كريستيان بوليسيتش بعد عرضية من سيزار أزبلكويتا

بداية المباراة

تياجو ألكانتارا يتعرض للإصابة خلال الإحماء، ليبدأ نابي كيتا أساسيا في مكانه.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء

ليفربول تشيلسي نهائي كأس الرابطة محمد صلاح
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