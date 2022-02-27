مباشر نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. تقنية الفيديو تلغي الهدف

كهربا يشاهد فوز هاتاي سبور على كريم حافظ بخماسية

فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022

وست هام يشعل المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ولفرهامبتون

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مدافع سيتي: علينا أن نفوز في كل مباراة من الآن وحتى نهاية الموسم

جودو - الاتحاد الدولي يعلن تعليق رئاسة بوتين الفخرية

أنشيلوتي: لا أرى أي شيء سلبي في الفريق.. وهذا سبب استبعاد لونين

كورتوا: يجب أن يكون العشب جيدا لنصدر صورة جميلة للدوري الإسباني.. ومواجهة فايكانو كانت معقدة