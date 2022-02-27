مباشر نهائي كأس الرابطة - ليفربول ضد تشيلسي.. تغيير مفاجئ في تشكيل الريدز
الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
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تياجو ألكانتارا يتعرض للإصابة خلال الإحماء، ليبدأ نابي كيتا أساسيا في مكانه.
المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء
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