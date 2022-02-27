مباشر في الكونفدرالية - أوتوهو (0) - (0) المصري.. محاولة خطيرة من حمودي
الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوتوهو الكونغولي ضد المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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ق 53 تمريرة من جريندو إلى حمودي وتسديدة الأخير تصطدم بالدفاع
ق 47 إنذار يناله عمرو موسى عقب تدخل عنيف
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34 عرضية من حمودي يبعدها دفاع أوتوهو
ق 27 تسديدة من مامادو سيسيه تضرب الشباك من الخارج
ق 16 حمودي يسدد ولكن بجوار المرمى
ق 12 عمرو مرعي ينفرد ولكن يتأخر في التسديد والحارس يمسك بالكرة
ق 4 ديميتري بيسكي يسدد من ركلة حرة ولكن مسعود يتصدى
بداية المباراة
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