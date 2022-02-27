مباشر في الكونفدرالية - أوتوهو (0) - (0) المصري.. محاولة خطيرة من حمودي

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوتوهو الكونغولي ضد المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ق 53 تمريرة من جريندو إلى حمودي وتسديدة الأخير تصطدم بالدفاع

ق 47 إنذار يناله عمرو موسى عقب تدخل عنيف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34 عرضية من حمودي يبعدها دفاع أوتوهو

ق 27 تسديدة من مامادو سيسيه تضرب الشباك من الخارج

ق 16 حمودي يسدد ولكن بجوار المرمى

ق 12 عمرو مرعي ينفرد ولكن يتأخر في التسديد والحارس يمسك بالكرة

ق 4 ديميتري بيسكي يسدد من ركلة حرة ولكن مسعود يتصدى

بداية المباراة

المصري الكونفدرالية أوتوهو
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