استراحة في الكونفدرالية - بيراميدز(0)-(0) الصفاقسي.. بداية الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. حارس الصفاقسي يتصدى لتسديدة قوية من محمود دونجا

ق17. استبسال دفاعي ينقذ الهدف الأول من على خط مرمى الصفاقسي

ق2. تسديدة من إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل