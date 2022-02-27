استراحة في الكونفدرالية - بيراميدز(0)-(0) الصفاقسي.. سيطرة زرقاء

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز X الصفاقسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق.62 سيطرة من بيراميدز على مجريات المباراة بدون فرص خطيرة على المرمى

أخبار متعلقة
تشكيل نهائي الكأس - صلاح يقود ليفربول.. وثلاثي هجومي معتاد لـ تشيلسي تشكيل الدوري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وتغيير وحيد في صفوف المحلة تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. حارس الصفاقسي يتصدى لتسديدة قوية من محمود دونجا

ق17. استبسال دفاعي ينقذ الهدف الأول من على خط مرمى الصفاقسي

ق2. تسديدة من إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز الصفاقسي كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
مباشر في الكونفدرالية - أوتوهو (0) - (0) المصري.. محاولة خطيرة من حمودي تشكيل بيراميدز - رمضان وفاجري يقودان الهجوم لمواجهة الصفاقسي الكونفدرالية - مازيمبي يُسقط القطن بصعوبة ويتصدر مجموعة المصري تشكيل المصري - الجزار ومرعي وعنتر وحمودي يواجهون أوتوهو انتهت مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (1)(0) القطن مواعيد مباريات اليوم 27 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ونهائي ليفربول ضد تشيلسي مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة
أخر الأخبار
كهربا يشاهد فوز هاتاي سبور على كريم حافظ بخماسية 5 دقيقة | المحترفون
إشبيلية يحسم دربي الأندلس بهدفين في شباك ريال بيتيس 7 دقيقة | الدوري الإسباني
فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022 30 دقيقة | أوروبا
تصفيات كأس العالم - منتخب العراق يواجه الإمارات في بغداد لأول مرة منذ 8 سنوات 39 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أجيري يرحل عن تدريب مونتيري 49 دقيقة | أمريكا
استراحة نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر .. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد