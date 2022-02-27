مباشر الدوري المصري - سموحة (1)-(0) غزل المحلة.. جووووووووووول
الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة الـ11 من الدوري المصري.
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ق.74 جووووووول خالد محمد عبد الفتاح يسجل الهدف الأول لـ سموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 62: طرد كناريا
انطلاق المباراة
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