مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) غزل المحلة.. محاولات زرقاء

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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انطلاق المباراة

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