انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) غزل المحلة.. فوز جديد للأزرق
الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة الـ11 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز سموحة بهدفين دون رد
ق 92: جووووول مروان حمدي والثاني
ق.74 جووووووول خالد محمد عبد الفتاح يسجل الهدف الأول لـ سموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
ق 62: طرد كناريا
انطلاق المباراة
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