انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) غزل المحلة.. فوز جديد للأزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة ضد غزل المحلة في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز سموحة بهدفين دون رد

ق 92: جووووول مروان حمدي والثاني

ق.74 جووووووول خالد محمد عبد الفتاح يسجل الهدف الأول لـ سموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 62: طرد كناريا

انطلاق المباراة