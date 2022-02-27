مباشر مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (0)(0) القطن.. سيطرة للمضيف

مواعيد مباريات اليوم 27 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ونهائي ليفربول ضد تشيلسي

مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة