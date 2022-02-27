استراحة مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (0)(0) القطن.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:50
كتب : FilGoal
يستضيف مازيمبي فريق القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما القطن ثالثا بنقطتين، والمصري البورسعيدي في الصدارة بـ 4 نقاط.
==========
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
بداية المباراة
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم 27 فبراير 2022.. المصري وبيراميدز وبرشلونة ونهائي ليفربول ضد تشيلسي مؤتمر لاعب الصفاقسي: بيراميدز مثل أي مباراة.. والفرق المصرية تسير بنفس المستوى مؤتمر مدرب الصفاقسي: بيراميدز يزخر بالنجوم الدوليين.. ويجب علينا الفوز في القاهرة مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب مؤتمر شديد قناوي: الشعباني يعطينا الحافز.. قادرون على الوصول لأبعد مدى في الكونفدرالية مؤتمر الشعباني: الفوز على مازيمبي يعطينا دافعا كبيرا.. وهذا ما طالبت به اللاعبين رغم سعادتي قائمة المصري - حمد وأموتو ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة أوتوهو