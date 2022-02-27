استراحة مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (0)(0) القطن.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

يستضيف مازيمبي فريق القطن الكاميروني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما القطن ثالثا بنقطتين، والمصري البورسعيدي في الصدارة بـ 4 نقاط.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية المباراة

الكونفدرالية مازيمبي القطن
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