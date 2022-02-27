مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين وتدريبات استشفائية

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:26

كتب : حسام نور الدين

الأهلي صنداونز

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة ماميلودي صنداونز يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية خلال مران الفريق اليوم الأحد.

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال.

واجتمع المدرب بيتسو موسيماني بلاعبيه وطالبهم بالتركيز في المباريات المقبلة وغلق صفحة لقاء صنداونز.

أخبار متعلقة
بلماضي: إصابة 23 لاعبا بفيروس كورونا أثرت على مستوانا في أمم إفريقيا العجوز لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي يجب أن تساند الجهاز الفني مباشر كرة سلة - مصر (13)-(15) الكونغو الديمقراطية.. الفترة الثانية لقب منسي؟ حين توج محمد صلاح بكأس رابطة المحترفين لأول مرة

ويلعب الفريق ضد فاركو مساء الثلاثاء في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية بعدما هزم مصر للمقاصة برباعية دون رد.

وبعد لقاء فاركو يستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة.

بينما في الدوري يحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز وللأهلي لقاء مؤجل في البطولة.

الأهلي موسيماني
نرشح لكم
العجوز لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي يجب أن تساند الجهاز الفني مباشر كرة سلة - مصر (13)-(15) الكونغو الديمقراطية.. الفترة الثانية اسكواش - خماسي مصري يتأهل لربع نهائي ويندي سيتي للرجال ومثله للسيدات مصدر بالزمالك يكشف لـ في الجول تطورات ملف بديل كارتيرون.. ومشكلة تواجه النادي رئيس الوداد: علاقتنا مميزة مع الأندية العربية وخاصة المصرية.. والتعليق على لقطتي عبد الهادي وشيكابالا مدحت عبد الهادي لـ في الجول: ما حدث للشاب الصغير دون تعمد.. أعتذر له وأحترم المغرب سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر حارس صنداونز: الأهلي يملك جودة كبيرة وكان يجب منعه من اللعب بمستواه
أخر الأخبار
مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين وتدريبات استشفائية 12 دقيقة | مصر
بلماضي: إصابة 23 لاعبا بفيروس كورونا أثرت على مستوانا في أمم إفريقيا 19 دقيقة | إفريقيا
العجوز لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي يجب أن تساند الجهاز الفني 22 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة سلة - مصر (13)-(15) الكونغو الديمقراطية.. الفترة الثانية 44 دقيقة | رياضات أخرى
لقب منسي؟ حين توج محمد صلاح بكأس رابطة المحترفين لأول مرة ساعة | الدوري الإنجليزي
"المجنون" بييلسا يرحل عن ليدز بعد 4 هزائم ثقيلة متتالية ساعة | الدوري الإنجليزي
جودو - الاتحاد الدولي يعلن تعليق رئاسة بوتين الفخرية ساعة | رياضات أخرى
التشيك تنضم إلى بولندا والسويد وترفض اللعب ضد روسيا في الملحق الأوروبي ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر