مباشر كرة سلة - مصر (9)-(10) الكونغو الديمقراطية.. الفترة الأولى

يلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في ختام الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخب كينيا وخسر أما السنغال ليأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع السنغال، بينما فازت الكونغو الديمقراطية بالمباراتين ليصبح رصيدها 4 نقاط.

ويتأهل من المجموعة أول ثلاث منتخبات إلى المرحلة الأخيرة التي تضم فيها المجموعة 6 فرق يتأهل منهم الأول والثاني بينما يلعب الثالث ملحقا.

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10-9 تقدم فريق الكونغو الديمقراطية

الفترة الأولى

انطلاق المباراة