مباشر كرة سلة - مصر (13)-(15) الكونغو الديمقراطية.. الفترة الثانية
الأحد، 27 فبراير 2022 - 13:54
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في ختام الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.
وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخب كينيا وخسر أما السنغال ليأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع السنغال، بينما فازت الكونغو الديمقراطية بالمباراتين ليصبح رصيدها 4 نقاط.
ويتأهل من المجموعة أول ثلاث منتخبات إلى المرحلة الأخيرة التي تضم فيها المجموعة 6 فرق يتأهل منهم الأول والثاني بينما يلعب الثالث ملحقا.
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الفترة الثانية
15-13 لصالح الكونغو الديمقراطية
10-9 تقدم فريق الكونغو الديمقراطية
الفترة الأولى
انطلاق المباراة
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