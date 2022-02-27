مباشر كرة سلة - مصر (13)-(15) الكونغو الديمقراطية.. الفترة الثانية

الأحد، 27 فبراير 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

أنس أسامة - مصر ضد كينيا كرة سلة

يلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في ختام الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخب كينيا وخسر أما السنغال ليأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع السنغال، بينما فازت الكونغو الديمقراطية بالمباراتين ليصبح رصيدها 4 نقاط.

ويتأهل من المجموعة أول ثلاث منتخبات إلى المرحلة الأخيرة التي تضم فيها المجموعة 6 فرق يتأهل منهم الأول والثاني بينما يلعب الثالث ملحقا.

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الفترة الثانية

15-13 لصالح الكونغو الديمقراطية

10-9 تقدم فريق الكونغو الديمقراطية

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة مصر منتخب مصر
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