جوارديولا: يجب أن نفوز بكل المباريات.. وركلة الجزاء كانت تسللا

الأحد، 27 فبراير 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "يجب أن أعترف بأهمية هذا الفوز. في الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا".

وأضاف "اللعب على جوديسون بارك دائما ما يكون صعبا. هذا انتصار جيد وخطوة أخرى".

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وأوضح بيب "عموما سيطرنا على الشوط الثاني. حين يقرر الخصم مراقبة لاعب الوسط بالمهاجم تصبح الأمور أصعب بشأن المساحات".

وتابع "فعلنا كل شيء للفوز. كان يجب أن نواصل المحاولة وفي النهاية فيل (فودين) كان هناك وسجل".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها إيفرتون لوجود لمسة يد على رودري قال جوارديولا: "لقد كانت تسللا. هناك تقنية الفيديو واللعب شهد حالة تسلل. لم أرَ اللقطة بنفسي".

أما عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي قال: "لدينا فارق 6 نقاط ولكن لعبنا مباراة أكثر. أمامنا 11 مباراة لإنهاء الدوري. تحدثت مع الفريق وقلت إننا بحاجة للفوز بكل المباريات".

وأخيرا عن دعم اللاعبين الأوكرانيين في الفريقين وهما أوليساندر زينشنكو في صفوف مانشستر سيتي وفيتالي ميكولينكو في صفوف إيفرتون اختتم بيب: "شكرا لكل الجماهير في جوديسون بارك. لقد كانت لحظة عاطفية، في توقيت ليس بالجيد بالنسبة لزينشنكو والشعب الأوكراني الآن".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك مباراة مؤجلة.

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