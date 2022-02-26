بعد أزمة روسيا وأوكرانيا.. أبراموفيتش يسلم إدارة تشيلسي لمؤسسة النادي

أصدر الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بيانا أعلن فيه تسليم إدارة النادي لـ المؤسسة الخيرية.

وتصاعدت ردود الأفعال بعد غزو أوكرانيا لروسيا مع مطالبات بإبعاده عن ملكية أي نادي في إنجلترا.

أبراموفيتش لم يغادر تشيلسي أو يتنحى عن ملكية النادي، وإنما وكل مهمة الإدارة إلى مؤسسة تشيلسي الخيرية "Chelsea’s charitable Foundation"

وجاء بيان أبراموفيتش كالتالي:

"خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عاما تقريبا ، كنت دائما أنظر إلى دوري بصفتي حارسا للنادي الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم بالإضافة إلى البناء للمستقبل بينما أيضا تلعب دورا إيجابيا في مجتمعاتنا".

"لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي. ما زلت ملتزما بهذه القيم. لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي تشيلسي.

"أعتقد أنهم حاليا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".