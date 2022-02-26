مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(1) الزمالك.. جووووووووول أوووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ق. 18 عرضية أبعدها الونش ووصلت إلى زهير المرتجي الذي سدد وتصدى لها أبو جبل بثبات.

ق. 15 عرضية تصدى لها محمد أبو جبل بثبات.

ق. 11 يحيى عطية الله يسدد مخالفة فوق المرمى.

ق. 10 إنذار لـ أوباما بسبب لمسة يد على حدود منطقة الجزاء.

ق. 5 عرضية من الجهة اليسرى قابلها مبينزا برأسية فوق المرمى بقليل.

ق. 3 جوووووول أوووووول. أحمد سيد زيزو يطلق قذيفة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 1 بينية من شيكابالا إلى سيف الجزيري الذي راوغ وسدد في الدفاع للتحول إلى ركنية.

بداية المباراة