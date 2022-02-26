مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صنداونز.. رأسية خطيرة من حمدي فتحي
السبت، 26 فبراير 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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ق 19: رأسية خطيرة من حمدي فتحي بعد عرضية معلول تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية
ق 8: هجمة صفراء خطيرة ودفاع الأهلي يبعدها
انطلاق المباراة
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