مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صنداونز.. رأسية خطيرة من حمدي فتحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

ق 19: رأسية خطيرة من حمدي فتحي بعد عرضية معلول تصطدم في الدفاع وتخرج ركنية

ق 8: هجمة صفراء خطيرة ودفاع الأهلي يبعدها

انطلاق المباراة