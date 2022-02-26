مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صنداونز.. انطلاق المباراة

السبت، 26 فبراير 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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انطلاق المباراة

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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