مانسشتر سيتي وإيفرتون يدعمان أوكرانيا.. وبكاء ثنائي الفريقين

السبت، 26 فبراير 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي وإيفرتون يدعمون أوكرانيا

دعم مانشستر سيتي وإيفرتون دولة أوكرانيا قبل انطلاق مباراتهما في الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

ويلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك ضمن مباريات الأسبوع 27.

ويتواجد في كل فريق لاعب أوكراني، أوليكساندر زينشينكو في مانشستر سيتي وفيتالي ميكولينكو في مانشستر سيتي.

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ودخل لاعبو مانشستر سيتي بقميص عليه علم أوكرانيا وكتب عليه عبارة "لا للحرب" باللغة الإنجليزية.

وعلى الجانب الآخر، دخل لاعبو إيفرتون الملعب ومعهم أعلام دولة أوكرانيا.

المشهد تسبب في بكاء الثنائي قبل انطلاق المباراة مع عزف النشيد الوطني الخاص بأوكرانيا.

زينشينكو وميكولينكو توجها لتحية بعضهما البعض أثناء عمليات الإحماء مع تحيات الجمهير الحاضرة في جوديسون بارك.

وتواجد الثنائي على مقاعد البدلاء في المباراة.

وظهر دعم لأوكرانيا ومطالبات بإيقاف الحرب في أكثر من مباراة كرة قدم حول العالم.

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