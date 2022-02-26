مباشر في إسبانيا - رايو فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق الشوط الثاني
السبت، 26 فبراير 2022 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة رايو فايكانو وريال مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
الحكم يلغي هدف كاسيميرو لوجوده في حالة تسلل
ق38. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق كاسيميرو بعد متابعة لعرضية من مودريتش
ق33. ألفارو جارسيا يستغل تمريرة خاطئة من فيرلان ميندي ويسدد كرة تعلو المرمى
ق22. تسديدة من أسينسيو ولوكا زيدان يتألق مرة أخرى في التصدي
ق17. رأسية من سيرجي جوارديولا وكورتوا يتألق
ق8. تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور تمر بجوار المرمى
ق1. تمريرة من كارفاخال لأسينسيو الذي ينفرد ولوكا زيدان يتألق ويمنع الهدف الأول
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - ناتشو يعوض ألابا.. وعودة كروس لمواجهة فايكانو حارس ريال مدريد يبدأ حملة تبرعات لأوكرانيا.. وخروجه من القائمة أمام رايو فاييكانو مؤتمر أنشيلوتي: نساند لونين بسبب عدوان روسيا.. وبيل وألابا يغيبان ضد فاييكانو رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة عودة بيكيه واستمرار غياب ديباي عن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي موندو: برشلونة واثق في ضم أزبيليكويتا على الرغم من حق تشيلي في الاحتفاظ به سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة