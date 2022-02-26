مباشر في إسبانيا - رايو فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة

رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي

موندو: برشلونة واثق في ضم أزبيليكويتا على الرغم من حق تشيلي في الاحتفاظ به