مباشر في إسبانيا - رايو فايكانو (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة

السبت، 26 فبراير 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة رايو فايكانو وريال مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

بداية المباراة بعد قليل

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رايو فايكانو،ريال مدريد،الدوري الإسباني
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