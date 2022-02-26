حمزة الجمل لـ في الجول: هكذا يخرج الإسماعيلي من أزمته

يرى حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق بأن الحل لخروج الفريق من الأزمة الحالية يكمن في عدم البحث عن المتسبب بها.

وقال الجمل في تصريحات لـ FilGoal.com: "يجب عدم البحث عن المتسبب في الأزمة التي يعاني منها الإسماعيلي حاليا والبحث عن أسباب الأزمة في الوقت الحالي لن يساهم في إيجاد الحلول ولكن في اتساعها".

وتابع "وضع الإسماعيلي صعب ويحتاج إلى التكاتف حول الفريق وخاصة إن الفريق سيكمل الموسم باللاعبين الحاليين ولن يدخل عليه غيرهم ونفس الوضع بالنسبة إلى الإدارة التي لن تتغير حاليا".

وأضاف "لا بد من الاستعانة بأصحاب الفكر الفني والذي تحددهم الإدارة من أجل التفكير في تحديد الطرق التي يخرج بها الفريق من الأزمة".

وأتم "مطلوب العمل بنوايا طيبة وصادقة وتفكير سليم لإن الوضع لا يحتاج إلى مجرد الفوز في المباراة القادمة فقط بل استمرار الفوز وحصد النقاط حتى يكتب للفريق الخروج والابتعاد عن منطقة الخطورة".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء 1 مارس المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدور ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط فقط بعد 10 جولات وبدون تحقيق أي فوز.