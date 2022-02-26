مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0)-(0) واتفورد.. بداية الشوط الثاني

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل واتفورد المركز التاسع عشر –قبل الأخير- برصيد 18 نقطة من 25 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: أليكس تيليس يسدد من ضربة حرة بجوار القائم

ق26: رونالدو يراوغ الحارس ويلعب عرضية إلى برونو فيرنانديز الذي لعب رأسية فوق العارضة

ق20: برونو فيرنانديز يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد عرضية من ماتيتش

ق15: جوووول ملغي لكريستيانو رونالدو بداعي التسلل

ق12: فوستر يتألق أمام انفراد برونو فيرنانديز

ق8: رونالدو يسدد في القائم

بداية اللقاء

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد واتفورد
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