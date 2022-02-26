سيراميكا كليوباترا يضم محمود صابر ناشيء الأهلي والنجم الساحلي السابق

السبت، 26 فبراير 2022 - 16:14

كتب : محمود عزت

محمود صابر - سيراميكا كليوباترا

أعلن سيراميكا كليوباترا ضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي التونسي وناشئ الأهلي السابق.

وانضم صابر إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في تعاقد مدته 3 مواسم ونصف، ويجيد شغل أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن وقلب الدفاع ووسط الملعب، وسبق له ارتداء قميص منتخب مصر للشباب والناشئين.

قال محمود صابر "المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا لم تستغرق وقتا طويلا، في ظل الاتفاق مع النادي على كل تفاصيل التعاقد، ورغبتي في التواجد ضمن صفوف الفريق".

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وتابع "لدى طموحات كبيرة مع الفريق، من أجل احتلال مركز جيد ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي".

وشدد "تابعت مباريات سيراميكا كليوباترا الأخيرة، الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان واللاعبين، يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال المرحلة المقبلة".

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة إيسترن كومباني بعد غد الاثنين على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة 11 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة من 10 مباريات.

واكتفى الفريق بالفوز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 2 أيضا.

وانضم صابر من ناشئين الأهلي إلى النجم الساحلي في سبتمبر 2020 لمدة 4 مواسم لكنه فسخ تعاقده بعد موسم ونصف.

في ذلك الوقت صرّح اللاعب الشاب قائلا لـ FilGoal.com: "تلقيبي بمحمد صلاح الجديد شرف كبير، أتمنى أن أحقق مسيرة كبيرة في أوروبا، وأن أعود بعد ذلك للأهلي لأختم مشواري في صفوفه لأنه بيتي الأول".

وصرح صابر في وقت سابق من عام 2020 لصحيفة دايلي ريكورد أنه تلقى عروضا للعب في جلاسجو وفالنسيا وبنفيكا.

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