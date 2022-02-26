مباشر كرة سلة - مصر (77) (34) كينيا.. بداية الربع الرابع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد كينيا ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، وخسرت مصر من السنغال أمس 75-57، وتواجه كينيا اليوم، وتُختتم المباريات بمواجهة الكونغو الديمقراطية غدا الأحد.

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بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. مصر 77-34 كينيا

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني.. مصر 46-21 كينيا

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول.. مصر 25-9 كينيا

بداية اللقاء